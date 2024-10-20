Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Режим работы Московского зоопарка изменится с 21 октября, заявила пресс-служба зоосада.

С понедельника зоопарк будет открыт с 09:00 до 18:00. Пройти на территорию зоосада посетители смогут с 09:00 до 17:00. В это же время будут работать дежурные кассы входов и терминалы, указали представители учреждения.

При этом вход на территорию детского зоопарка со стороны Садово-Кудринской улицы, по адресу Большая Грузинская улица, дом 8, строение 43, и станции метро "Баррикадная", по адресу Большая Грузинская улица, дом 8, строение 3, будет также доступен до 17:00, уточнили в пресс-службе.

Между тем в Московский зоопарк из пруда парка "Усадьба Трубецких перевезли двух лебедей. В зоосаде им предстоит провести зиму, однако уже весной они вернутся в парк.