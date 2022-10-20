Центр госуслуг района Мещанского открылся после капремонта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В четверг, 20 октября, офис "Мои Документы" района Мещанского открылся после капитального ремонта, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в обновленном помещении с современным дизайном стало еще удобнее получать государственные услуги.

"Теперь в офисе можно зарегистрировать брак в неторжественной обстановке в отдельном кабинете. До конца октября мы откроем еще два обновленных центра госуслуг – Бирюлево Западное и Хорошево-Мневники", – рассказала Ракова.

Заммэра пояснила, что в центре созданы удобства для всех посетителей. Так, в помещении смогут комфортно перемещаться маломобильные граждане, а для посетителей с детьми предусмотрена комната матери ребенка и детский уголок.

В обновленном центре можно сфотографироваться на документы, сделать копии документов, осуществить различные платежи.

Кроме того, все желающие могут воспользоваться зоной обмена книгами, посмотреть афишу городских мероприятий, отсканировать QR-коды со ссылками на тексты известных произведений Корнея Чуковского.

Центр госуслуг района Мещанского находится по адресу Слесарный переулок, дом 5.

Ранее сообщалось, что за 11 лет столичные центры госуслуг оказали свыше 200 миллионов услуг. Только за первую половину текущего года жители Москвы обратились в офисы "Мои документы" больше 17 миллионов раз. Наиболее востребованными среди услуг стали предоставление данных жилищного учета, регистрационный учет граждан РФ и оформление социальной карты.

При этом в текущем году больше было уделено развитию принципа экстерриториальности, благодаря чему все больше горожан смогут получать услуги в удобном для них месте.



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