Свыше 500 НКО подали заявки на участие в конкурсе "Москва – добрый город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
В столице завершился прием заявок от некоммерческих организаций (НКО) на участие в конкурсе грантов "Москва – добрый город".
Первый заместитель руководителя столичного департамента труда и социальной защиты населения Александра Александрова сообщила, что в этом году заявки подали 506 НКО.
"Нам было важно, чтобы как можно больше социально ориентированных НКО могли представить на конкурс "Москва – добрый город" свои проекты и получить финансирование для их реализации. Наше взаимодействие и работа с ними расширяют возможности города в рамках адресной поддержки москвичей", – приводятся слова Александровой на портале мэра и правительства Москвы.
По ее словам, победителей конкурса объявят 30 ноября.
Отмечается, что востребованными направлениями конкурса являются поддержка людей с инвалидностью, многодетных и приемных семей. В этом году на реализацию таких проектов было подано 142 и 104 заявки соответственно.
Также НКО подавали заявки, которые касались развития системного волонтерства и культуры благотворительности, профилактики социально опасных заболеваний, помощи бездомным, безработным и прочим подобным направлениям.
Проекты НКО будет оценивать экспертный совет, в который войдут представители федеральных и региональных ведомств, социально ориентированных НКО. Затем победителей определит конкурсная комиссия.
Ранее Сергей Собянин упростил требования к НКО, участвующим в конкурсе грантов "Москва – добрый город". Наряду с прочими изменениями до года сокращен минимальный срок регистрации в качестве юридического лица и отменено требование о средней зарплате для участников проекта.
За последние два года гранты получили больше 270 некоммерческих организаций, которые реализовали свыше 20 тысяч социальных проектов.
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