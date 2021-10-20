Школу на 1 225 мест построят в Лефортове

07:53
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
В столичном районе Лефортово возведут школу на 1 225 мест. Ее строительство планируется завершить в 2023 году, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову.
Помимо обычных учебных классов там появятся кабинеты с лаборантскими и оборудованием для моделирования, а также цифровые лаборатории. Для групп продленного дня создадут специальную спальню-игровую. В здании оборудуют актовый зал, помещение шахматного клуба, информационный центр с библиотекой и медиатекой, два спортивных зала и мастерские для труда.
Уточняется, что здание входит в состав жилого комплекса и будет построено за счет частных средств: объем инвестиций составит 1,76 миллиарда рублей. После сдачи здания в эксплуатацию застройщик передаст его городу. Школа станет одним из самых больших образовательных учреждений в Лефортове.
В настоящее время на стройплощадке уже началось устройство фундаментной плиты здания. Его площадь составит 16,7 тысячи квадратных метров.
Ранее в Кунцеве завершили строительство учебного корпуса на 400 мест школы № 1293. В четырехэтажном здании оборудовали учебные классы, актовый зал с эстрадой, два спортзала, библиотеку, телестудию с монтажной комнатой, кабинет юннатско-биологической деятельности, кабинет психолога, медицинский блок и столовую. Прилегающую территорию благоустроили и озеленили.
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