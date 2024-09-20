Здание мемориальной квартиры-музея Кржижановского в Москве получит подсветку

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Проектное решение

Здание мемориальной квартиры-музея Г. М. Кржижановского в центре Москвы получит архитектурно-художественную подсветку, сообщается в телеграм-канале городского хозяйства столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова, специалисты разработали специальный проект организации освещения особняка на Садовнической улице. Перед ними стояла задача подчеркнуть красоту и архитектурные особенности здания, которое относится к архитектуре русского классицизма первой трети XIX века.

Работы уже стартовали и завершатся до конца этого года. Энергетики установят более 80 осветительных приборов с энергоэффективными светильниками. Они расположатся по верхнему контуру здания, что позволит выделить светом главный вход, балкон по центру и окна.

Согласно принятой концепции освещенности города, все новое освещение имеет теплый или нейтральный оттенок белого цвета. Это позволяет грамотно акцентировать детали и элементы сооружений, создавая в столице единое световое пространство.

За последние 13 лет уровень освещенности столицы вырос вдвое, а количество зданий с архитектурно-художественной подсветкой увеличилось в четыре раза. В общей сложности Москву сегодня освещают более миллиона светильников, при этом потребление электроэнергии снижается благодаря использованию энергоэффективных светодиодов.

Ранее сообщалось, что около 5,5 тысячи энергоэффективных светильников установили в фонари в Москве в 2024 году. Специалисты меняют лампы по мере выхода их из строя и при истечении сроков эксплуатации. В новых опорах применяются современные лампы.

Между тем живописный мост на северо-западе Москвы оборудуют архитектурно-художественной подсветкой. Работы будут проходить внутри арки и в основании вант сооружения. Энергетики смонтируют в общей сложности свыше 400 светодиодных осветительных приборов мощностью от 150 до 200 ватт.

