На ВДНХ завершится летний сезон Центра национальных конных традиций 22 сентября

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В Центре национальных конных традиций на ВДНХ 21 и 22 сентября состоится закрытие летнего сезона, который в этом году назывался "Аллюром сквозь века", передает портал мэра и правительства Москвы.

21 сентября в 12:00 и 22 сентября в 13:00 все желающие смогут принять участие в иммерсивной игре "Погружение в национальные конные традиции". Участники предложат обучение фланкировке (упражнения, нарабатывающие культуру и навык обращения с шашкой) и владению пикой, а также основам джигитовки. В эти же дни в 15:40 гости мероприятия смогут поучаствовать в викторине.

На мероприятиях будет выступить московский театр песни "Яр", их выступление можно будет увидеть 21 сентября в 14:40 и 16:20. В этот же день в 15:00 на выводном кругу можно посмотреть театрализованную выводку 13 лучших представителей национальных пород лошадей. А 22 сентября в 16:10 пройдет концерт дуэта Balalaikes.

Выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды с программой "Аллюром сквозь века" запланированы на 17:00 21 сентября и 17:20 22 сентября. Вход на все мероприятия бесплатный.

Кроме того, в постановке "Мир на двоих" конного театра Кремлевской школы верховой езды расскажут о многовековой дружбе человека и лошади. Финальные спектакли также пройдут 21 и 22 сентября, билет на постановку можно приобрести на сайте.

На ВДНХ в этом году прошел первый Международный фестиваль национальных видов конного искусства. Закончился фестиваль 25 августа финалом отборочных соревнований по детской джигитовке на кубок фестиваля "Спасская башня". В этот день зрители могли увидеть выступления команды всадников Кремлевской школы верховой езды и лучших спортсменов по конной стрельбе из лука.