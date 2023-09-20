Художественный марафон "Осенний пленэр" пройдет в парках Москвы

Фото: пресс-служба Департамента культуры города Москвы

Художественный марафон "Осенний пленэр" пройдет с 23 сентября по 23 октября в четырех парках, подведомственных столичному департаменту культуры. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Встречи будут проходить рядом с главным входом в Бабушкинский парк, в сквере по Олонецкому проезду, напротив администрации парка "У Джамгаровского пруда" и на берегу Пенягинского пруда в парке "Митино".

В рамках марафона посетители парков смогут также принять участие в конкурсе. Для этого нужно до 23 октября прислать фотографию готовой подписанной картины на почту project@pleinair-russia.ru.

Участники встреч создадут батик, коллаж или аппликацию в предпочтительной для них технике, например, с использованием масла, акварели или акрила. При этом, чтобы поучаствовать в конкурсе, можно прийти в парк и самостоятельно.

В конкурсной заявке потребуется указать название парка, где создавалась работа, ФИО участника, возраст, а также уровень навыков (студент худвуза, член объединения художников или любитель). Победителей определят 28 октября в Бабушкинском парке.

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