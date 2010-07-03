Водителей попросили быть внимательными при парковке в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичных водителей попросили быть внимательными при парковке из-за перекрытий и ограничений во время массовых мероприятий в предстоящие выходные, сообщили Агентству "Москва" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" (АМПП).

Среди запланированных мероприятий: Московский марафон, Московский осенний мотофестиваль и Московский международный фестиваль "Круг света".

В центре города ожидается множество людей и мотоциклистов. В эти дни будут действовать перекрытия и ограничения дорожного движения. Водителей призывают оставлять машины только в разрешенных местах.

"Помните, что неправильно припаркованный автомобиль может стать помехой для других участников дорожного движения и угрозой для пешеходов", – говорится в сообщении.

Также в эти выходные изменится схема движения в районах Филевский парк и Дорогомилово. Это связано с закрытием участка голубой ветки метро.