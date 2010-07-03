На ТТК у "Москва-Сити" появится новая развязка

14:33
14:33
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Фото: Москва 24/Антон Велижкнин
Многоуровневую транспортную развязку построят в Пресненском районе Москвы на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего транспортного кольца. По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, проект развязки уже согласован, сообщает инфослужба портала Стройкомплекса.
Как уточнил Леонов, съезд с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд построят на участке вдоль путей Смоленского направления МЖД – от Шелепихинской набережной до ТТК. С появлением съезда автомобилисты смогут беспрепятственно попадать на внутреннее направление ТТК и к деловому центру "Москва-Сити" через 2-й Красногвардейский проезд, пояснили в Москомэкспертизе.
Кроме того, добавил Валерий Леонов, появится съезд с ТТК на дублер. Он обеспечит проезд транспорта на Пресненскую набережную вдоль Ботанического сада.
В рамках проекта также планируют соорудить съезд с Шелепихинской набережной на Северный дублер. Наряду с ним, предусмотрено строительство внешнего и внутреннего съездов с ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и подъездной дороги к электроподстанции.
На новых участках дороги нанесут разметку, установят дорожные знаки и информационные указатели. Прилегающую к развязке территорию озеленят и благоустроят.
Ранее заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщил, что в 2022 году на юге Москвы построят новую радиальную трассу от ТТК до МКАД. Глава Стройкомплекса Москвы уточнил, что трасса пройдет по существующим участкам Бесединского шоссе и улице Люблинская, а на пересечении Люблинской улицы с улицей Нижние Поля начнется новая дорога. Далее дорога пройдет через промзону "Люблино", пересечет Курское направление железной дороги и через районы Печатники и Южнопортовый выйдет к ТТК.
Кроме того, в конце 2021 года начнется реконструкция пяти развязок на МКАД. Речь идет о развязках на пересечении с Алтуфьевским и Осташковским шоссе, улицами Липецкой, Верхние Поля и Капотней. Сейчас по этим объектам идут проектно-изыскательские работы.
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