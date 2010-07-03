Более 60 тысяч схем и указателей в метро обновят к запуску движения на МЦД

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
К запуску движения на Московских центральных диаметрах (МЦД) в метро обновят более 60 тысяч схем и указателей. Маршруты диаметров отметят на них разными цветами, сообщается на сайте мэра Москвы.
Маршрут первого диаметра обозначат цветом, напоминающим оттенок плодов физалиса (желто-оранжевым), а второго – цветом фуксии (ярко-розовым).
Линию МЦД-3 на схеме отметят цветом мякоти папайи (красно-рыжим), МЦД-4 – цветом "ментол" (зелено-бирюзовым). Цвет МЦД-5 определили как "зеленый луг" (цвет травы и листьев).
Цвета линий МЦД подобрали таким образом, чтобы они не сливались с ветками метро и друг с другом, были хорошо видны на схемах метро и железнодорожной навигации.
На станциях метро заменят и путевые полосы напротив платформ. Перед запуском движения на МЦД на них добавят информацию пересадках на платформы диаметров.
"Москва в цифрах": "Иволги" над МЦД
Ранее сообщалось, что в конце 2019 года на маршруты МЦД выйдет вторая версия поездов "Иволга". В новой версии появились столики между сидениями и USB-зарядки в каждом кресле.
МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Запустят эти диаметры в ноябре.
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