Более 60 тысяч схем и указателей в метро обновят к запуску движения на МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

К запуску движения на Московских центральных диаметрах (МЦД) в метро обновят более 60 тысяч схем и указателей. Маршруты диаметров отметят на них разными цветами, сообщается на сайте мэра Москвы.

Маршрут первого диаметра обозначат цветом, напоминающим оттенок плодов физалиса (желто-оранжевым), а второго – цветом фуксии (ярко-розовым).

Линию МЦД-3 на схеме отметят цветом мякоти папайи (красно-рыжим), МЦД-4 – цветом "ментол" (зелено-бирюзовым). Цвет МЦД-5 определили как "зеленый луг" (цвет травы и листьев).

Цвета линий МЦД подобрали таким образом, чтобы они не сливались с ветками метро и друг с другом, были хорошо видны на схемах метро и железнодорожной навигации.

На станциях метро заменят и путевые полосы напротив платформ. Перед запуском движения на МЦД на них добавят информацию пересадках на платформы диаметров.

"Москва в цифрах": "Иволги" над МЦД

Ранее сообщалось, что в конце 2019 года на маршруты МЦД выйдет вторая версия поездов "Иволга". В новой версии появились столики между сидениями и USB-зарядки в каждом кресле.

МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Запустят эти диаметры в ноябре.