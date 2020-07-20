Москвичей предупредили о вечерних заторах

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Москвичей предупредили о заторах вечером 20 июля. В пресс-службе столичного департамента транспорта подчеркнули, что они достигнут 6–7 баллов.
Движение будет затруднено на шести участках, где ведутся дорожные работы. По возможности автомобилистов просят выбирать более свободный путь.
В частности, работы ведутся в обоих направлениях в Шереметьевском тоннеле, на 39-м километре МКАД, на Киевском путепроводе, на Волоколамском шоссе – 69-м километре МКАД, на Проспекте Мира в районе Северянинского путепровода и на Большом Каменном мосту.
Движение будет затруднено на Волгоградском проспекте, Щелковском шоссе, Проспекте Мира, Ленинградском шоссе от Химок, Волоколамском шоссе и Рязанском проспекте.
Сейчас, по данным сервиса "Яндекс.Пробки", загруженность дорог в столице оценивается в 3 балла.
Ранее стало известно, что с 20 июля по 25 октября будет ограничено движение на нескольких улицах в центре Москвы. В частности, ограничения коснутся Рубцовской и Семеновской набережных.
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