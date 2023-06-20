Город выставил на продажу двухэтажное здание на Пятницкой улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Город выставил на аукцион по продаже двухэтажное здание в Замоскворецком районе. Оно было возведено в начале XIX века, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, дом продается вместе с земельным участком площадью 330 квадратных метров.

"Площадь объекта составляет 378,4 квадратного метра. Здание построено в 1815 году, но не является объектом культурного наследия, поэтому не имеет строгих требований по эксплуатации. Будущий собственник сможет использовать его по своему усмотрению", – подчеркнул глава департамента.

Здание находится на Пятницкой улице около станции метро "Третьяковская". Вокруг него располагаются исторические дома, остановки общественного транспорта, продуктовые магазины, кафе, культурные и образовательные учреждения. Также дом имеет водопровод, канализацию и электроснабжение.

Торги пройдут в режиме онлайн 17 июля.

Ранее стало известно, что на городские торги были выставлены 52 машино-места в Северо-Восточном административном округе столицы. Заявочные кампании завершатся в период с 30 июня по 28 июля. Щербаков отметил, что подобные паркинги обеспечивают безопасность автомобиля, а также экономят время его владельца.

"Торги Москвы": земельные участки под строительство коммерческих объектов в столице