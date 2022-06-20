Фестиваль "Модная столица" пройдет в Москве 20–26 июня

Фото: Агентство "Москва"/Авилов Александр

Фестиваль "Модная столица" пройдет в столице 20–26 июня. Он состоится в рамках первой Московской недели моды, сообщили в пресс-службе департамента торговли и услуг.

Мероприятия будут организованы на 39 площадках – на 34 традиционных локациях и в пяти парках. Для москвичей и гостей столицы проведут показы и презентации российских дизайнеров, лекции и паблик-токи.

По словам заммэра Натальи Сергуниной, также на фестивале организуют конкурс "Фешен-практикум". Студенты профильных вузов получат возможность поработать с профессионалами индустрии. По результатам обучения они продемонстрируют публике коллекции, сделанные совместно с наставниками.

Из 40 зарегистрировавшихся на участие в этом проекте эксперты выбрали 15. Теперь они будут стажироваться у Алисы и Юли Рубан, Евгении Линович, Игоря Чапурина и других известных представителей модной индустрии. Итоговый показ участников пройдет 25 июня.

В рамках фестиваля "Модная столица" на Тверской площади представят индустриальный кластер, где гости смогут узнать о полном цикле производства одежды. На Тверском бульваре можно будет купить винтажные вещи и аксессуары, принять участие в пленэрах, а также отдохнуть в лаундж-зоне с пунктами обмена книгами и поиграть в настольные игры.

Помимо этого, москвичи и гости столицы смогут узнать о моде прошлого, принять участие в творческих мастер-классах, посмотреть спектакли и показы фильмов под открытым небом.

Московская неделя моды стартовала 20 июня и продлится до 26 июня. Организаторы получили около 900 заявок из 79 российских регионов. По словам Сергея Собянина, это событие является главным для креативной индустрии столицы.

Показы коллекций в рамках недели моды пройдут в парке "Зарядье", на Тверской площади, у фонтана "Дружба народов" на ВДНХ и на некоторых других площадках.

Специальные предложения для участников Московской недели моды подготовил и туристический сервис Russpass. К мероприятию более 40 ресторанов подготовили скидки до 10% и бесплатные десерты или кофе.

А 16 столичных отелей предлагают специальные тарифы для бронирования, бесплатное повышение категории номера, поздний выезд и угощение от шеф-повара.

