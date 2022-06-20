На улицах столицы вновь появились контролеры-роллеры "Московского паркинга"

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В Москве вновь начали работу контролеры-роллеры "Московского паркинга", сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

"Они помогают водителям, отвечают на вопросы о платных парковках и следят за соблюдением правил остановки и стоянки", – говорится в публикации ведомства.

Если контролеры находят нарушения, то сообщают об этом в МАДИ или ГИБДД.

Ранее пресс-служба Дептранса сообщила, что на западе Москвы появится организованная парковка на 122 места.

В департаменте напомнили, что с 2 июля на улицах Гжатской и Гродненской в Можайском районе изменится направление движения. Промежуток от улицы Багрицкого до Можайского шоссе станет односторонним.

Отмечается, что сейчас хаотично припаркованные машины мешают встречному разъезду. От этого дорога загружена и небезопасна для детей, кто ходит в школу и детский сад на улице Гродненской. С введением одностороннего движения проезд транспорта станет более комфортным из-за более широкой полосы.