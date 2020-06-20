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Общество

08:46

Движение ограничили в центре Москвы из-за репетиции Парада

город общество

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Движение транспорта ограничили в центре столицы 20 июня в связи с репетицией парада Победы, сообщает пресс-служба ЦОДД.

Ограничения начали вводить с 05:30. До окончания мероприятия перекрыли участки следующих улиц:

  • Тверская – от Моховой до Тверского бульвара и от улицы Большой Бронной до улицы Большой Садовой;
  • 1-й Тверская-Ямская – от улицы Большой Садовой до улицы Гашека;
  • Оружейный переулок – от дома 3, строения 1, до Тверской;
  • Моховая – от Воздвиженки до Тверской;
  • Большая Никитская – от Моховой до Романова переулка;
  • Гончарная набережная – от Гончарного проезда;
  • Садовническая набережная – от Балчуга до Большого Устьинского моста;
  • Садовническая улица – от Балчуга до Большого Устьинского моста.

    • То же касается
  • Охотного ряда;
  • Новой и Старой площадей;
  • Китайгородского проезда;
  • Кремлевской набережной;
  • Москворецкой набережной;
  • Котельнической набережной;
  • Устьинской набережной;
  • Подгорской набережной;
  • Большого и Малого Москворецких мостов;
  • Чугунного моста;
  • Болотной улицы;
  • Болотной площади;
  • Софийской набережной;
  • Раушской набережной;
  • Болотной набережной;
  • Фалеевского переулка;
  • улицы Балчуг;
  • Лубочного переулка;
  • 1-го и 2-го Раушского переулков;
  • Солянки;
  • Кадашевской набережной.

С 10:00 до окончания мероприятия закроют для проезда:
  • Тверской бульвар – от Большой Никитской до Тверской;
  • Страстной бульвар – от Тверской до Нарышкинской;
  • Большой Путинковский переулок – от Малой Дмитровки до Тверской.

С 10:00 для проезда военной техники ограничат движение по:
  • Большому Каменному мосту;
  • Боровицкой площади;
  • Моховой – от Боровицкой площади до Воздвиженки;
  • Воздвиженке;
  • Новому Арбату;
  • Новинскому бульвару;
  • Садовой-Кудринской улице;
  • Большой Садовой;
  • Садовой-Триумфальной;
  • Садовой-Каретной;
  • 1-й и 2-й Брестским – от улицы Гашека до Триумфальной площади;
  • Баррикадной улице;
  • Красной Пресне;
  • Звенигородскому шоссе;
  • улице Мнёвники;
  • проспекту Маршала Жукова – от улицы Генерала Карбышева до улицы Народного Ополчения;
  • Крылатской улице – от Рублевского шоссе до улицы Нижние Мнёвники в сторону улицы Мнёвники;
  • улице Нижние Мнёвники – от улицы Крылатской до Карамышевского моста в сторону улицы Мнёвники;
  • Карамышевскому мосту – в сторону улицы Мнёвники;
  • улице Народного Ополчения – от Карамышевской набережной до улицы Мнёвники в сторону улицы Мнёвники.

Движение будет открываться по мере прохождения колонны. При этом на некоторых улицах временно запретят парковку.

Водителям рекомендовали заранее ознакомиться со схемой ограничений на Едином транспортном портале и по возможности отказаться от поездок на личных авто в центр города.

Из-за репетиции парада выходы со шести станций метро в центре Москвы будут закрыты. Станции "Площадь Революции", "Театральная", "Охотный Ряд", "Боровицкая", "Александровский сад" и "Библиотека имени Ленина" будут работать только на вход и пересадку.

Парад состоится 24 июня. Этот день объявлен нерабочим с сохранением зарплаты.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Сергей Собянин заявил, что Москва готова к мероприятию. Парад в городе продлится около полутора часов.

В Москве состоялась заключительная ночная репетиция парада

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