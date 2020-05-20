Центр госуслуг "Мои документы" появится на Рязанском проспекте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Центр госуслуг "Мои документы" планируют открыть в Нижегородском районе на юго-востоке столицы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.
"В рамках приспособления помещений под центр госуслуг был согласован перечень работ, включающий демонтаж и последующее возведение новых перегородок, подвесных потолков и покрытия полов, установку офисных перегородок, представляющих витражные конструкции из окрашенного алюминиевого профиля с остеклением", – рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.
Он появится в торгово-развлекательном комплексе на Рязанском проспекте. В новом центре для удобства маломобильных людей входные группы оборудуют визуальными и тактильными информационными средствами, организуют места для отдыха, а в санитарных помещениях установят переговорные устройства для двусторонней связи с охраной.
Накануне Сергей Собянин сообщил, что с понедельника, 25 мая, в столице возобновят работу центры госуслуг, которые ограничили прием москвичей с 30 марта из-за коронавируса. Большую часть услуг людям в настоящее время предоставляют в онлайн-формате.
Ранее сообщалось, что более 600 специалистов центров "Мои документы" помогает медработникам в стационарах, которые лечат пациентов с коронавирусной инфекцией.
Еще около 800 сотрудников центров госуслуг работает операторами на горячей линии по коронавирусу. Ежедневно они обрабатывают по 43 тысячи звонков. Специалисты не только принимают входящие звонки, но и обзванивают заболевших и контактировавших с ним граждан, а также помогают оформлять листки нетрудоспособности.
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