В Москве запустили онлайн-проект, посвященный мореплаванию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский городской детский морской центр имени Петра Великого запустил онлайн-проект "Под флагом "Авроры", приуроченный к 120-летию со дня спуска крейсера на воду, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Директор московского центра "Патриот.Спорт", структурным подразделением которого является детский морской центр, Матвей Говорущенко отметил, что таким образом люди с помощью интерактивных способов обучения смогут больше узнать о морском деле.

"Нам важно не только рассказать ученикам о морском деле, истории великого корабля и основных этапах становления флота, но и сделать образовательный процесс максимально интересным и интерактивным", – сообщил Говорущенко.

Занятия пройдут по шести тематическим блокам, посвященным морской тематике. В частности, участников проекта ждут истории о типах и видах кораблей, об особенностях современной навигации и астрономии и о географии мирового океана.

Специалисты также расскажут об организации спасательных морских организаций и истории парусного спорта. Кроме того, участники смогут больше узнать о строительстве и дальнейшей судьбе крейсера "Аврора".

Помимо занятий, в проект входят и различные конкурсы и викторины, посвященные морскому делу. За прослушивание лекций и успешное прохождение интеллектуальных соревнований участники будут получать "мили". Набравшие 120 "миль" получат сертификат о прохождении обучения, а собравших наибольшее количество баллов ждут дополнительные призы.

Проект завершится организацией Всероссийской онлайн-конференции "Московский меридиан". Говорущенко отметил, что на ней обсудят разные аспекты морского образования.

"Воспитанники и педагоги всех морских центров и клубов страны смогут встретиться вместе на Всероссийской онлайн-конференции. Они обсудят новые возможности морского образования, перспективы развития и насущные проблемы", – сказал Говорущенко.

Кроме того, на конференции воспитанники Морского центра имени Петра Великого покажут презентацию о своем плавании на учебно-парусных судах по маршруту Руан – Бордо – Калининград.

Занятия будут проходить каждый день с 16:00 до 18:00. Дополнительно ознакомиться с информацией о конкурсе можно на официальном сайте центра.

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