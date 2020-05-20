Резиденты столичного технопарка перепрофилируют производства для борьбы с COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Резиденты технопарка "Нагатино" переформатируют производства и создают инновационные решения для борьбы с COVID-19. Специалисты создают матрицы из кремния для оперативного выявления вируса, автоматические дезинфекторы и защитные костюмы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин напомнил, что статус резидента технопарка позволяет предпринимателям получить от города компенсации затрат на новое оборудование и на реализацию инновационного проекта.

"Прием заявок по этим субсидиям продлен до 1 июня. Компании, которые оперативно адаптировались к изменениям на рынке, смогут возместить понесенные расходы и открыть новые возможности для развития", – приводятся в материале слова Фурсина.

Как говорится в сообщении, один из разработчиков приступил к испытаниям тест-системы для выявления коронавируса. Благодаря разработке сократится время получения результатов теста.

Другой резидент разрабатывает решения в области информационных систем, приборостроения и телемедицины. Специалисты создали программу для кардиостимулятора, позволяющая дистанционно определять опасные для жизни состояния у пациентов с коронавирусом.

Также резиденты технопарка наращивают мощности по производству средств индивидуальной защиты. Компания, которая специализировалась на производстве электроники и печатных плат, выпускает автоматические дезинфекторы, чтобы руки можно было обработать бесконтактным способом.

Специалисты компании, которая до пандемии производила надувные фигуры, приступили к созданию защитных костюмов. При изготовлении используют ткани с полиуретановым покрытием, не пропускающим воду и выдерживающим высокие температуры. Комбинезоны защищают от бактерий, вирусов и загрязнений в магазинах, общественном транспорте и других организациях сферы обслуживания.

Ранее сообщалось, что компании-резиденты технопарка "Нагатино" 3Duality и Orangepoint запустили производство пластиковых экранов для лица. Запросы на изготовление поступают из медучреждений и других сфер. Экраны помогают защитить глаза и дыхательные пути человека при контакте с носителями коронавируса и больными коронавирусной инфекцией.

Совокупная мощность производства составляет 2,5 тысячи изделий в день – 2 тысячи приходятся на 3DQuality, еще 500 изготавливают Orangepoint.

Согласно последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,7 миллиона случаев заражения, свыше 316 тысяч человек скончалось.

В России выявлен 299 941 случай COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 837 летальных исходов, выздоровели 76 130 человек.

