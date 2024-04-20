20 апреля, 09:46Город
Московские парки возобновили работу
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Парки Москвы вновь открылись для посетителей. Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале Мосгорпарка.
Накануне столичные парки закрывались из-за сильного ветра с дождем.
"Дорогие друзья! Парки вновь открыты для прекрасных прогулок", – сообщается в публикации.
О возобновлении работы сообщил и Московский зоопарк.
19 апреля аттракцион "Солнце Москвы" на время прекратил работу из-за неблагоприятных погодных условий.
В свою очередь, Новая Третьяковка сообщала о закрытии входа в парк "Музеон". В пресс-службе пообещали, что галерея вернется к обычному режиму работы 20 апреля.
Все парки столицы закрыли из-за сильного ветра