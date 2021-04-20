В Москве сделать прививку от COVID-19 можно будет в ЦУМе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Прививку от коронавируса можно будет сделать с 21 апреля в ЦУМе, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Практика показывает, что приходить вакцинацию москвичи предпочитают именно в таких точках. К примеру, в ГУМе прививку сделали уже более 15,5 тысячи человек. Поэтому мы продолжаем расширять возможности для вакцинации, выбирая для ее проведения главные точки притяжения", – сказала Ракова.
По ее словам, кроме ЦУМа, вакцинация начнется еще в двух торговых центрах – "Шангал" и "XL Дмитровка". Вакцинация проводится бесплатно и без предварительной записи.
Ракова рассказала, что в местах работы выездных бригад обеспечили соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований. Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты обязательно проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины.
Сама вакцинация занимает около 40 минут. Из них 10–15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, следующие 30 минут занимает поствакцинальный осмотр. В день первой прививки врач по согласованию с жителем назначает дату для второго этапа вакцинации через 21 день.
Пройти вакцинацию против коронавируса можно в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00. Также привиться можно в частных медицинских клиниках.
Российская столица заключила 112 соглашений с частными медорганизациями, 92 клиники уже начали вакцинировать жителей.
За последние сутки в России подтвердили 8 589 новых случаев коронавируса. На Москву пришлось 2 279 случаев.
Всего в России зарегистрировано 4 710 690 случаев коронавирусной инфекции. Наименьший темп прироста зафиксирован в Ненецком автономном округе, Чукотском автономном округе – 0%, Республике Алтай, Республике Тыва – 0,01%, Магаданской области, Еврейской автономной области – 0,02%.
За последние сутки подтверждено 346 смертей, за весь период по стране от заболевания умерли 105 928 человек. За минувшие 24 часа выписаны 6 818 человек, за весь период – 4 333 598.
Ранее в России зарегистрировали первый экспресс-тест для обнаружения вируснейтрализующих антител после вакцинации от коронавируса.
В России зарегистрировали экспресс-тест для вакцинировавшихся от COVID-19
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