В платежных документах в апреле исключены начисления взносов на капремонт – Бирюков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В платежных документах за апрель начисления взносов на капремонт исключены. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"В период с 1 апреля по 30 июня жители Москвы освобождены от оплаты взносов на капитальный ремонт. В платежных документах, которые москвичи уже получили в апреле, этих начислений нет", – отметил Бирюков.

Он напомнил, что в связи с эпидемиологической обстановкой временно приостановлены все работы по капитальному ремонту многоквартирных домов. Бирюков подчеркнул, что работы будут возобновлены централизованно по всем объектам после улучшения обстановки в городе.

"О возобновлении работ обязательно проинформируем жителей. Графики завершения будут размещены на информационных стендах в подъездах и сайте Фонда капитального ремонта", – сообщил Бирюков.

31 марта Сергей Собянин освободил собственников многоквартирных домов на три месяца от взносов на капитальный ремонт общего имущества. Решение приняли по просьбам москвичей, поскольку проведение ремонта создает дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома.

Во время самоизоляции онлайн-сервисы и мобильные приложения помогают москвичам получать услуги ЖКУ и оплачивать счета удаленно. Горожане старшего возраста и те, кто переведен на удаленную работу из дома, могут вовремя передавать показания счетчиков, не задерживать оплату коммунальных услуг и телефона, а также решать другие вопросы.

