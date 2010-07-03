Многоэтажку с градиентным фасадом построят в Люблине по программе реновации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Десятиэтажный дом построят в Люблине в рамках программы реновации жилья. Об этом сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, фасады новостройки облицуют кирпичом бордово-коричневых оттенков. "Проект выполнен с учетом современных стандартов качества жилья и безопасности среды", – отметил он.

Говоря об архитектурном решении, эксперт пояснил, что цвет и ритм кирпичной облицовки будут меняться, создавая эффект градиента. Кроме того, на фасадах предусмотрены корзины для кондиционеров. "Это отличный пример того, какими будут дома в рамках программы реновации", – подчеркнул главный архитектор Москвы.

По данным Москомархитектуры, дом возведут на стартовой площадке реновации на Люблинской улице. Общая площадь здания будет превышать 16 тысяч квадратных метров. Для жилых и коммерческих помещений предусмотрены раздельные входы.

На подземном этаже расположится парковка. Машину можно будет оставить и на стоянках по периметру дома, уточнили в пресс-службе.

1 августа 2017 года Сергей Собянин утвердил программу реновации жилфонда столицы. Она предусматривает расселение более 350 тысяч квартир. В программу включили 5172 дома. Вместо квартир в аварийных домах, москвичи получают равнозначные площади в новостройках. Размер жилых комнат по программе реновации будет не меньше, чем в старых. При этом кухня, санузел, прихожая и балкон станут больше.

В марте 2019 года мэр объявил о начале важнейшего периода в программе реновации. По его словам, будущее программы зависит от решений, принимаемых сейчас. Правительству предстоит определить ключевые параметры, в числе которых – сроки, этапы реализации программы, этажность домов, социальная и транспортная инфраструктуры, пояснил Собянин.