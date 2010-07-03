Новый мост в Московском зоопарке начнут строить в мае

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

К возведению нового пешеходного моста в Московском зоопарке рабочие планируют приступить в мае. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент строительства.

При этом новый вход в зоосад начнут строить уже в марте, а основные работы собираются завершить до конца текущего года.

Высота нового пешеходного моста составит 12 метров, а протяженность – 22 метра. Его оборудуют пандусами и лифтами. Несущие конструкции окрасят в белый цвет, а ограждение выполнят из ударопрочного стекла.

По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, дополнительный вход в стиле американского авангарда построят со стороны станции метро "Баррикадная". В двухэтажном павильоне разместят билетные кассы, магазины сувениров, кафе и образовательный центр.