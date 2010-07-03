Новый мост в Московском зоопарке начнут строить в мае

К возведению нового пешеходного моста в Московском зоопарке рабочие планируют приступить в мае. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на столичный департамент строительства.
При этом новый вход в зоосад начнут строить уже в марте, а основные работы собираются завершить до конца текущего года.
Высота нового пешеходного моста составит 12 метров, а протяженность – 22 метра. Его оборудуют пандусами и лифтами. Несущие конструкции окрасят в белый цвет, а ограждение выполнят из ударопрочного стекла.
По словам главного архитектора столицы Сергея Кузнецова, дополнительный вход в стиле американского авангарда построят со стороны станции метро "Баррикадная". В двухэтажном павильоне разместят билетные кассы, магазины сувениров, кафе и образовательный центр.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.