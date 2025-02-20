В районе Савелки завершается строительство завода по производству газобетона

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Зеленоградском административном округе Москвы строится предприятие по производству автоклавного газобетона. Проект реализуется в районе Савелки в рамках двух городских программ, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Москва – город, где производят большую номенклатуру строительных материалов. В рамках масштабного инвестиционного проекта и программы стимулирования создания мест приложения труда в ЗелАО появится комплекс предприятий по выпуску строительной продукции, в том числе газобетонных блоков, архитектурного стекла и стеклопакетов, а также других материалов", – рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он поделился, что общая площадь застройки превысит 80 тысяч квадратных метров. На предприятиях будут созданы примерно 660 новых рабочих мест, около 250 из них организуют на заводе по выпуску автоклавного газобетона

На данный момент строительная готовность завода составляет около 70%, а комплектация оборудованием обеспечена на 80%. На объекте ведутся работы по монтажу технологической линии, котельной, инженерных сетей и строительству административных зданий.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что для реализации крупных промышленных проектов город предоставляет земельные участки по льготной ставке в один рубль в год. Данная мера поддержки помогает снизить затраты бизнеса на создание производств и способствует появлению новых рабочих мест. Для строительства четырех предприятий в Зеленограде выделено 17 гектаров земли в Восточной коммунальной зоне.

Строительный процесс контролирует Мосгосстройнадзор. Председатель комитета государственного строительного надзора Москвы Антон Слободчиков уточнил, что здание завода строится с октября 2023 года и за это время состоялись уже девять выездных проверок.

По его словам, на территории комплекса возводятся еще три объекта, а суммарно инспекторы комитета провели на них 21 контрольно-надзорное мероприятие.

Программа стимулирования создания мест приложения труда действует в Москве с 2020 года. За это время правительство города заключило более 140 соглашений с инвесторами, которые предполагают строительство свыше 6 миллионов квадратных метров недвижимости, включая промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, а также учреждения образования, культуры и спорта.

Общий объем инвестиций в развитие города и создание новых рабочих мест превысит 2,2 триллиона рублей. Благодаря этому в различных отраслях экономики Москвы появится более 300 тысяч новых рабочих мест.

Между тем бывший завод "МиГ" вошел в программу комплексного развития территорий. В ее рамках территорию предприятия, площадь которой превышает 6 гектаров, благоустроят и озеленят. Специалисты обустроят внутриквартальные проезды, зоны отдыха и променада, а также придомовые и общественные пространства для горожан.

Ранее Сергей Собянин одобрил создание завода по изготовлению пищевого оборудования и логистического комплекса на территории Москвы. Они расположатся в Южном Бутове и Молжаниновском.

Их построят в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда, на них создадут более 260 рабочих мест. Проекты реализуют за счет частных инвестиций.

