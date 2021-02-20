В поселении Сосенском построят шесть корпусов более чем на 1,3 тыс квартир

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
В поселении Сосенском в ТиНАО построят дом из шести корпусов на 1 336 квартир. Об этом рассказала представитель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.
"Разрешение на строительство дома получила группа компаний "А101". Он будет расположен в составе жилого комплекса "Прокшино" в поселении Сосенском, вблизи деревни Николо-Хованское", – отметила она.
Общая площадь квартир составит 62 тысячи квадратных метров. В доме организуют подземный паркинг на 518 автомобилей. Для хранения малогабаритной колесной техники обустроят отдельные помещения. Во встроено-пристроенной части проектом запланированы коммерческие помещения.
Также запланировано создание пешеходного променада в формате "городская гостиная". Кроме того, будут благоустроены собственная набережная пруда, экотропы, пешеходный мост с лодочным причалом.
Ранее Мосжилинспекция приняла почти 22 тысячи заявлений о перепланировке квартиры в прошлом году. Более половины из них были оформлены онлайн.
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