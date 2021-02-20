Центр госуслуг района Измайлово открылся по новому адресу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Центр "Мои документы" района Измайлово переехал. Необходимые государственные услуги местные жители смогут получить в офисе на втором этаже торгового центра "Парагон", расположенного по адресу улица 3-я Парковая, дом 24, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Для приема граждан организовано 65 окон. В двух из них, а также в семи специально оборудованных кабинетах с посетителями работают сотрудники отдела по вопросам миграции МВД Российской Федерации.
В помещении обустроены зоны ожидания, комната матери и ребенка, электронные услуги, гардероб, детская игровая. Для маломобильных граждан в центре есть два лифта, кнопка вызова помощи, удобная навигация, санитарные комнаты.
В центре кроме оформления документов горожане могут сделать фото, оплатить квитанцию, распечатать документы, воспользоваться вендинговыми аппаратами.
Районные центры госуслуг открыты для посетителей ежедневно с 08:00 до 20:00, флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00.
Ранее стало известно, что в офисах "Мои документы" теперь доступна консульская легализация документов. Апостиль позволяет подтвердить подлинность официального документа одного государства для признания в другом. Сюда включены специальные печати должностного лица, подписи и статусы.
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