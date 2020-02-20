Профессиональный дайвинг-центр появится в "Олимпийском"

Фото: stroi.mos.ru
Профессиональный дайвинг-центр глубиной 30 метров появится в спортивном комплексе "Олимпийский" после реконструкции. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании "Киевская площадь".
"Будет создан дайвинг-центр глубиной 30 метров с морской флорой и фауной для сертифицированного обучения погружению, а также центр урбанистической культуры с площадками для занятий стритболом, панна-футболом, стритлифтингом, стритдансом, фристайлом и стрит-артом", – рассказали в пресс-службе.
Там добавили, что в центре водных видов спорта с тренировочным, плавательным и прыжковым бассейнами будут построены отвечающие требованиям Международной федерации плавания (FINA) трибуны, которые смогут вместить до четырех тысяч зрителей. Это позволит проводить там всероссийские и международные соревнования.
Также в комплексе появится крытая беговая дорожка с видом на Москву, протяженность которой составит километр. Она объединит два здания и будет иметь форму восьмерки.
Залы спортивной и художественной гимнастики, хореографии, бассейны, ледовая арена для занятий хоккеем, фигурным катанием, а также теннисные корты модернизируют. После обновления в комплексе появятся площадки для занятий более 25 видами спорта, в том числе единоборством, сквошем.
В рамках проекта специалисты уделили внимание и организации семейного отдыха. Там появятся семейный досуговый центр, термальный комплекс и центр водных развлечений для взрослых и семей с возможностью заниматься вейк-бордингом, серфингом, пляжным волейболом, футболом, теннисом и фрисби.
В обновленном спорткомплексе также разместятся планетарий, концертный зал, кинотеатр, детский развлекательный центр, пространства для проведения выставок и конференций, VR-центр, фудкорты и электронная библиотека. А на крыше откроются 40 ресторанов, в которых будут представлены все кухни мира. Там же откроют кинокластер площадью более 20 тысяч квадратных метров на 16 залов и прогулочную зону.
"После модернизации "Олимпийский" не только останется важнейшим спортивным объектом России, способным принимать соревнования мирового уровня, одной из самых популярных площадок для проведения концертов звезд мировой величины, но и значительно расширит свои функциональные возможности", – подчеркнули в компании.
Работы по реконструкции спортивного комплекса "Олимпийский" в Москве планируют завершить в 2023 году. Спорткомплекс помогают обновить международные компании, в том числе из Канады и Испании.
Один из крупнейших спорткомплексов России закрыли в 2019 году. По проекту в здании планировали открыть оздоровительно-реабилитационный комплекс, плавательный и прыжковый бассейны, гимнастические залы, аквапарк и ряд других спортивных объектов.
"Это наш город": реконструкция "Олимпийского"
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