Загранпаспорт для детей можно получить за 24 часа во флагманском центре "Мои документы"

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Заграничные паспорта для детей до 14 лет во флагманском центре "Мои документы" района Чертаново Центральное будут оформлять за сутки с момента обращения. Об этом сообщает Агентство "Москва".
По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в новом центре горожане смогут воспользоваться двумя новыми услугами.
"На сегодняшний день в этом центре можно будет переоформить права российские и зарубежные за один час, непосредственно записавшись на портале mos.ru предварительно. Более того, также ребятам до 14 лет можно здесь будет за сутки получить заграничный паспорт также по предварительной записи", – объяснила заммэра.
Как заявила Ракова, многофункциональные центры должны быть центром притяжения для горожан. Здесь не только предоставляют государственные услуги, но и проводят образовательные курсы, культурные мероприятия, развлекательные мастер-классы.
Флагманский центр в Чертанове Центральном заммэра назвала одновременно и третьим центром госуслуг для Южного Бутова. Все дело в том, что "Мои документы" уже длительное время большинство услуг предоставляет по экстерриториальному принципу – то есть обратиться с запросом можно в любой район Москвы.
В дальнейшем в столице планируют ввести в эксплуатацию еще два окружных центра госуслуг. Посетить их можно будет уже в 2020 году. Анастасия Ракова отметила, что городские власти также планируют обеспечить ремонт уже существующих районных учреждений с целью обновления инфраструктуры.
Новый флагманский центр "Мои документы" в районе Чертаново Центральное был открыт в четверг, 20 февраля, при участии Сергея Собянина. Мэр подчеркнул, что жителям предоставят максимально доброжелательный сервис и полный спектр существующих государственных услуг.
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