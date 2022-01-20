ФНС Москвы приостановит прием налогоплательщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Столичное управление Федеральной налоговой службы (ФНС) с 24 января приостановит прием налогоплательщиков в операционных залах территориальных налоговых органов Москвы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба ведомства.
Это не коснется услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи в Межрайонной ИФНС России № 46 по Москве. Прием всей корреспонденции на бумажном носителе будет вестись только через бокс для приема входящей корреспонденции.
Чтобы оперативно решать возможные вопросы, на документах рекомендуется указывать номера телефонов. Чтобы обеспечить дистанционное взаимодействие с налоговыми органами, рекомендуется использовать электронные сервисы ФНС России.
В Москве, как и в других регионах РФ, с 2022 года ввели новые сроки уплаты налога на имущество. Это необходимо для приведения процедуры в соответствие с Налоговым кодексом РФ.
Организации должны уплатить налог на имущество не позднее 1 марта. Авансовые платежи необходимо уплатить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
В то же время упрощается получение льготы по налогу на имущество по кадастровой стоимости. С этого года налогоплательщики могут пользоваться ей в течение всех месяцев, когда имеют на это право: раньше льготу можно было получить только со следующего квартала после выполнения всех необходимых условий.
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