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Город

17:52

ФНС Москвы приостановит прием налогоплательщиков

город

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичное управление Федеральной налоговой службы (ФНС) с 24 января приостановит прием налогоплательщиков в операционных залах территориальных налоговых органов Москвы в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, сообщает пресс-служба ведомства.

Это не коснется услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи в Межрайонной ИФНС России № 46 по Москве. Прием всей корреспонденции на бумажном носителе будет вестись только через бокс для приема входящей корреспонденции.

Чтобы оперативно решать возможные вопросы, на документах рекомендуется указывать номера телефонов. Чтобы обеспечить дистанционное взаимодействие с налоговыми органами, рекомендуется использовать электронные сервисы ФНС России.

В Москве, как и в других регионах РФ, с 2022 года ввели новые сроки уплаты налога на имущество. Это необходимо для приведения процедуры в соответствие с Налоговым кодексом РФ.

Организации должны уплатить налог на имущество не позднее 1 марта. Авансовые платежи необходимо уплатить не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

В то же время упрощается получение льготы по налогу на имущество по кадастровой стоимости. С этого года налогоплательщики могут пользоваться ей в течение всех месяцев, когда имеют на это право: раньше льготу можно было получить только со следующего квартала после выполнения всех необходимых условий.

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