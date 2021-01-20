Демонтаж конструкций моста через реку Сходню на Волоколамском шоссе закончен

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столице закончен демонтаж железобетонных конструкций моста, который проходит через реку Сходню на Волоколамском шоссе. Об этом заявили представители департамента строительства города, сообщает Агентство "Москва".

"В настоящее время приступили к обустройству свайных оснований под опоры нового моста. Новый мост обеспечит движение транспорта по пяти полосам в каждом направлении", – говорится в заявлении руководителя департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.

В пресс-службе ведомства добавили, что идут работы по проекту реконструкции Волоколамского шоссе от Московской кольцевой автомобильной дороги до реки Сходни. В рамках данного проекта предусматривается постройка дорог общей протяженностью 3,7 километра. Кроме того, будут реконструированы три подземных пешеходных перехода в районе Волоколамского шоссе.

Загрутдинов уточнил, что во время строительства была обеспечена пропускная способность Волоколамского шоссе на этом участке. Для этого построили два временных моста.

Ранее говорилось, что обновленная развязка МКАД с Алтуфьевским шоссе улучшит движение на севере Москвы. После реконструкции основного путепровода на шоссе появится по три полосы движения в каждую сторону и тротуары для пешеходов.