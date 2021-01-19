Обновленная развязка МКАД с Алтуфьевским шоссе улучшит движение на севере Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Обновленная развязка на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе повысит пропускную способность участка, рассказал главный архитектор столицы Сергей Кузнецов.
По его словам, вместо съездов клеверного типа там появится современная развязка с разнонаправленными съездами.
Как уточняется, со стороны центра на внешнюю сторону МКАД будет вести эстакада, которая разгрузит движение по Алтуфьевскому шоссе в сторону области. После реконструкции основного путепровода на шоссе появится по три полосы движения в каждую сторону и тротуары для пешеходов. Боковой проезд с внешней стороны МКАД обеспечит удобный заезд на дорогу.
"Благодаря новым съездам и смене самого типа развязки нагрузка здесь снизится, и мы получим еще один участок, свободный от заторов", – приводятся слова Кузнецова на портале мэра и правительства Москвы.
Также специалисты ведут работы на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, с улицами Верхние Поля, Капотней и Липецкой. Завершить работы планируют к 2023 году.
Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев ранее рассказал, что власти Москвы планируют завершить программу строительства развязок на МКАД до конца 2022 года. Он отметил, что самой критичной является развязка МКАД с Волоколамском шоссе – ее завершат уже в этом году. Также Бочкарев подчеркнул, что развязки с Алтуфьевским и Осташковским шоссе сдадут к концу 2021 года.
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