Реконструкцию Краснобогатырской улицы планируют начать в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве в ближайшее время планируют приступить к реконструкции Краснобогатырской улицы, сообщает пресс-служба департамента строительства города.

Первый этап работ предусматривает строительство проектируемого проезда № 422, мост через реку Яузу и подпорные стенки.

Данные работы будет выполнять компания, которая выиграет конкурс подведомственного департаменту ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства". Его итоги планируют подвести в начале февраля.

"Работы должны быть выполнены в течение 14 месяцев. Ширина проезжей части проезда № 422 составит 13,5 метра, что обеспечит движение по двум полосам в каждом направлении. Проектируемый проезд обеспечит транспортные связи между улицей Краснобогатырской и проспектом Ветеранов", – отметили в ведомстве.

Там добавили, что ширина тротуаров составит 2,25 метра. Также будут организованы наземные регулируемые пешеходные переходы. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено строительство нового светофора на пересечении проезда с проспектом Ветеранов, заключили в пресс-службе.

Ранее в Москве стартовала реализация проекта строительства автомобильной дороги, которая соединит улицу Родниковую в районе Солнцево с Киевским шоссе.

