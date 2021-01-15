Реконструкцию Краснобогатырской улицы планируют начать в ближайшее время

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В Москве в ближайшее время планируют приступить к реконструкции Краснобогатырской улицы, сообщает пресс-служба департамента строительства города.
Первый этап работ предусматривает строительство проектируемого проезда № 422, мост через реку Яузу и подпорные стенки.
Данные работы будет выполнять компания, которая выиграет конкурс подведомственного департаменту ГКУ "Управление дорожно-мостового строительства". Его итоги планируют подвести в начале февраля.
"Работы должны быть выполнены в течение 14 месяцев. Ширина проезжей части проезда № 422 составит 13,5 метра, что обеспечит движение по двум полосам в каждом направлении. Проектируемый проезд обеспечит транспортные связи между улицей Краснобогатырской и проспектом Ветеранов", – отметили в ведомстве.
Там добавили, что ширина тротуаров составит 2,25 метра. Также будут организованы наземные регулируемые пешеходные переходы. Кроме того, в рамках проекта предусмотрено строительство нового светофора на пересечении проезда с проспектом Ветеранов, заключили в пресс-службе.
Ранее в Москве стартовала реализация проекта строительства автомобильной дороги, которая соединит улицу Родниковую в районе Солнцево с Киевским шоссе.
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