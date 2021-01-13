13:05
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина
Новый подземный пешеходный переход построили через улицу Наметкина в Обручевском районе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов подчеркнул, что строительно-монтажные работы стартовали в сентябре 2019 года.
"Сейчас проводятся пусконаладочные работы. Открытие планируется в первом квартале текущего года", – добавил глава ведомства.
Переход упростит передвижение горожан в районе, обеспечив быстрый доступ к станциям метро "Новые Черемушки" и "Калужская". С обеих сторон улицы Наметкина в районе перехода также сделали тротуары.
Длина перехода составляет 32,27 метра, ширина – 4,02 метра, высота прохода – 2,35 метра. Сооружение оборудовано двумя лестничными сходами с колясочными спусками, а также лифтами для удобного передвижения маломобильных граждан. Также на ступенях появится специальное тактильное покрытие.
Уточняется, что гранитными термообработанными плитами вымостят площадки и ступени лестниц, а из нержавеющей стали выполнят поручни и ограждения колясочных спусков.
Ранее сообщалось, что реконструкцию пешеходного моста на территории Московского зоопарка планируют завершить в 2021 году. После окончания работ ширина перехода увеличится с четырех до девяти метров.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: