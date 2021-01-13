Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Новый подземный пешеходный переход построили через улицу Наметкина в Обручевском районе Москвы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.

Руководитель департамента строительства города Рафик Загрутдинов подчеркнул, что строительно-монтажные работы стартовали в сентябре 2019 года.

"Сейчас проводятся пусконаладочные работы. Открытие планируется в первом квартале текущего года", – добавил глава ведомства.

Переход упростит передвижение горожан в районе, обеспечив быстрый доступ к станциям метро "Новые Черемушки" и "Калужская". С обеих сторон улицы Наметкина в районе перехода также сделали тротуары.

Длина перехода составляет 32,27 метра, ширина – 4,02 метра, высота прохода – 2,35 метра. Сооружение оборудовано двумя лестничными сходами с колясочными спусками, а также лифтами для удобного передвижения маломобильных граждан. Также на ступенях появится специальное тактильное покрытие.

Уточняется, что гранитными термообработанными плитами вымостят площадки и ступени лестниц, а из нержавеющей стали выполнят поручни и ограждения колясочных спусков.

Ранее сообщалось, что реконструкцию пешеходного моста на территории Московского зоопарка планируют завершить в 2021 году. После окончания работ ширина перехода увеличится с четырех до девяти метров.