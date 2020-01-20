Седьмую "Клинику памяти" для пожилых людей откроют в Кузьминках

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Седьмая "Клиника памяти" для пожилых людей начнет свою работу в феврале 2020 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения.

Медицинское учреждение откроется на базе психиатрической клинической больницы № 13 в Кузьминках. Занятия будут проводиться на улице Зеленодольской, доме 15, корпусе 4. Специалисты клиники уже сейчас приглашают желающих записаться на реабилитационный курс.

Отмечается, что в новой "Клинике памяти" будут проводиться занятия с психологом, чтобы улучшить мелкую моторику и избавиться от подавленного состояния и чувства тревоги. Для пациентов будут проводить также лечебную физкультуру с персональным подходом и медикаментозную терапию.

В пресс-службе добавили, что программа реабилитации рассчитана на небольшие группы по 10 человек. Единовременно шестинедельный курс лечения могут проходить около 50 человек. Прием в клинику осуществляется по медицинским показаниям.

Первая "Клиника памяти" для оказания помощи пожилым пациентам с начальными явлениями когнитивных нарушений открылась на улице Палиха, доме 3, строении 3. Она заработала на базе психоневрологического диспансера № 15.

Помимо лечения, пациенты клиники получают возможность ходить на тренинги, сеансы психотерапии, занятия лечебной физкультурой и регулярные обследования. В настоящее время в столице работает уже шесть таких подразделений.

