В Красногорске реконструируют улицу Народного Ополчения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В подмосковном Красногорске проведут реконструкцию улицы Народного Ополчения. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что соответствующую документацию согласовали в ходе заседания Градостроительно-земельной комиссии столицы под руководством Сергея Собянина.

Работы по реконструкции сделают возможным соединение красногорской улицы с московской Дубравной. Благодаря этому появится дополнительная связка между Волоколамским и Пятницким шоссе, что позволит разгрузить магистрали на северо-западе Москвы.

Уточняется, что протяженность участка, который затронут работы, составит 2,6 километра. Также планируется построить отрезок дороги длиной один километр.

Проезжая же часть при этом будет расширена с двух до четырех полос. Кроме того, будут обустроены тротуары шириной по 2,25 метра.

Ранее сообщалось, что будет изменена схема движения на нескольких улицах в четырех округах столицы. Это будет связано с работами на инженерных сетях.