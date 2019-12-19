Движение на Аминьевском шоссе в Москве ограничили по 25 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение на участке Аминьевского шоссе и его дублере от дома 26а до дома 12 в столице ограничили по 25 апреля.

Как сообщили в информационном центре транспортного комплекса столицы, это произошло из-за строительства Большой кольцевой линии (БКЛ) метро.

Ограничения коснутся двух полос с сохранением выделенной полосы общественного транспорта и трех полос для прочего транспорта, передает Агентство "Москва".

Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь для проведения фейерверков в Москве перекроют улицы в нескольких районах.