Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство многофункционального комплекса в Свиблове обсудят с жителями. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Речь идет о строительстве комплекса на территории, которая располагается по адресу: проезд Серебрякова, владение 4, строение 6. Сейчас там находится устаревшее здание площадью 477 квадратных метров.

Отмечается, что здание хотят снести, а земельный участок отдать под строительство многофункционального офисно-торгового комплекса, площадь которого составляет 32,6 тысячи квадратных метров.

Соответствующий проект изменений в правила землепользования и застройки города Москвы рассматривали на заседании Градостроительно-земельной комиссии, которое провел Сергей Собянин.

Ранее сообщалось, что в Донском районе столицы построят комплекс апартаментов с общей подземной стоянкой. Комплекс будет включать в себя два корпуса апартаментов, подземную стоянку и зарядную станцию для электромобилей. Жилые помещения расположатся со второго по тринадцатый этажи.

