Участок в 3-м Силикатном проезде реорганизуют по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Участок в 3-м Силикатном проезде, который сейчас неэффективно используется, реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что участок находится в районе Хорошёво-Мнёвники общей площадью 0,52 гектара. В его реорганизацию вложат более двух миллиардов рублей, ежегодный бюджетный эффект может составить 195 миллионов рублей. После реализации проекта будет создано порядка 600 рабочих мест, добавил он.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, сейчас на участке расположена многоуровневая парковка, которая много лет уже не используется. Вместо нее планируют построить современный технопарк общей площадью 20 тысяч "квадратов".

Ранее сообщалось, что три участка на западе столицы реорганизуют по программе КРТ. Со слов Ефимова, они находятся в районах Проспект Вернадского и Тропарево-Никулино. Всего в реорганизацию объектов вложат почти четыре миллиарда рублей.

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