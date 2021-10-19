Живописный променад у воды появился в Зеленограде

13:43
Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"
В Зеленограде завершилось благоустройство зоны Нижнего Каменского пруда, там появился живописный променад, сообщает комплекс городского хозяйства в телеграм-канале.
"Завершили благоустройство прибрежной зоны Нижнего Каменского пруда в районе Крюково ЗелАО: сделали новый пешеходный мостик, обустроили пикниковую зону с беседками и мангалами, разместили скамейки для отдыха, установили новые опоры освещения, привели в порядок газоны", – говорится в сообщении.
Ранее Сергей Собянин рассказал о создании комфортной городской среды в Зеленограде. В частности, градоначальник отметил улучшение территории Нижнего Каменского пруда, который расположен рядом с 17-м микрорайоном Зеленограда. В 2019 году там появились скейт-парк, тренажеры для воркаута и детские площадки.
Мэр также напомнил о строительстве нового микрорайона в Крюкове. Он будет обеспечен школами, детскими садами, паркингами и торговыми комплексами.
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