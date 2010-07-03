Мастер-классы от известных спортсменов пройдут на спартакиаде "Моспром"

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
Открытые мастер-классы и автограф-сессии проведут спортсмены Анатолий Карпов, Александр Мостовой и Никита Моргунов в "Лужниках". Мероприятия организуют для участников финала спартакиады "Моспром", который состоится 21 сентября. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Сеанс одновременной игры с лучшими шахматистами устроит международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, трехкратный чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов. Серебряный призер чемпионата мира и заслуженный мастер спорта России Никита Моргунов сыграет со спортсменами в формате один на один. Двукратный чемпион СССР по футболу Александр Мостовой отработает удары с участниками состязаний по мини-футболу.
Мастер-классы будут идти с 13:00 до 13:45 на площадках около Малой спортивной арены "Лужников". Затем запланирована автограф-сессия. Вход свободный.
Спартакиада "Моспром" – комплексные соревнования по легкой атлетике, волейболу, мини-футболу, стритболу, настольному теннису и шахматам. В этом году ее организовали впервые. Отборочные туры продолжались с 1 июня по 27 июля.
В соревнованиях участвуют сотрудники московских предприятий и студенты технических вузов. Это почти три тысячи человек из более ста предприятий. Финалистами стали 16 команд.
В последний день соревнований ожидается развлекательная программа. Будут открыты площадки для игры в аэрохоккей, настольный футбол, классики, дартс, мини-гольф.
Желающим дадут возможность заняться кроссфитом и попрыгать на батуте. А днем начнется концерт с участием Тимати, Елены Темниковой, Тимы Белорусских, T-Killah, Нюши, Бьянки и других артистов.
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