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21:07

Московский фестиваль ГТО собрал более трех тысяч участников

общество спорт фестивали

21:07

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Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Число участников весеннего фестиваля всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО в столице превысило три тысячи. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на департамент инвестиционной и промышленной политики.

Сдать нормативы по бегу, прыжкам, метанию спортивного снаряда, стрельбе из электронного оружия, плаванию и другим дисциплинам желающие могли 18 мая в спортшколе олимпийского резерва "Москвич". К участию допускались школьники, студенты и взрослые.

По словам главы департамента Александра Прохорова, для некоторых горожан фестиваль стал разминкой перед участием в отборочных турах спартакиады "Моспром", стартующих 1 июня.

Спартакиада включает в себя мини-футбол, стритбол, шахматы, волейбол, настольный теннис и легкую атлетику. Ее завершающий этап пройдет 21 сентября в "Лужниках".

Перед началом фестиваля ГТО Сергей Собянин пригласил москвичей сдать нормативы по бегу, прыжкам, стрельбе и плаванию. Для участия требовалось иметь паспорт и медицинское заключение.

Весенний фестиваль ГТО стартовал в Москве

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общество спорт фестивали

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