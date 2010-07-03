Путин поручил кабмину разработать стратегию развития спорта в России

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Владимир Путин поручил правительству РФ разработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в России до 2030 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля распоряжении главы государства.

"Разработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. Срок – 30 октября 2020 года", – говорится в поручении.

Как отмечается в поручении, кабмин при разработке стратегии должен обратить особое внимание на обеспечение равных возможностей гражданам, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, для занятий физической культурой и спортом.

Кроме того, в стратегии необходимо предусмотреть дальнейший профессиональный рост кадров в области физической культуры и спорта. Необходимо учесть совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.

При этом отдельно упоминается в поручении развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

Ранее Владимир Путин заявил о необходимости включить в национальные проекты мероприятия, которые направлены на развитие физкультуры и спорта.