Путин поручил кабмину разработать стратегию развития спорта в России

Владимир Путин поручил правительству РФ разработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в России до 2030 года. Об этом говорится в опубликованном на сайте Кремля распоряжении главы государства.
"Разработать и утвердить стратегию развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года. Срок – 30 октября 2020 года", – говорится в поручении.
Как отмечается в поручении, кабмин при разработке стратегии должен обратить особое внимание на обеспечение равных возможностей гражданам, в том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, для занятий физической культурой и спортом.
Кроме того, в стратегии необходимо предусмотреть дальнейший профессиональный рост кадров в области физической культуры и спорта. Необходимо учесть совершенствование профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров.
При этом отдельно упоминается в поручении развитие Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).
Ранее Владимир Путин заявил о необходимости включить в национальные проекты мероприятия, которые направлены на развитие физкультуры и спорта.
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