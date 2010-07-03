Собянин пригласил жителей Москвы на весенний фестиваль ГТО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сергей Собянин пригласил жителей Москвы на московский весенний фестиваль ГТО. Мэр написал об этом в своем микроблоге в Twitter.

"Завтра пройдет московский весенний фестиваль ГТО. Можете сдать нормативы по бегу, прыжкам, стрельбе и плаванию", – сказал Собянин.

Для участия в фестивале нужно с собой иметь паспорт, медицинское заключение и получить номер на портале www.gto.ru.

В октябре прошлого года в Москве также состоялся фестиваль ГТО. Он прошел на стадионе "Энергия".