Около 5 тыс человек примут участие в спартакиаде "Моспром"

Около пяти тысяч человек поучаствуют в спортивных соревнованиях среди работников промышленных предприятий, которые будут проходить в столице с мая по сентябрь.
Предполагается, что в спартакиаде "Моспром" примут участие сотрудники 90 предприятий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что инициатива позволит популяризировать спорт и здоровый образ жизни.
"И все-таки главное – подарить праздник сотрудникам заводов, дать еще один повод гордиться своим предприятием", – приводятся в сообщении слова Ефимова.
Работники промышленной отрасли посоревнуются в мини-футболе, стритболе, шахматах, волейболе, настольном теннисе и легкой атлетике.
24 сильнейшие команды выйдут в финал по каждому виду спорта.
Команды промышленных предприятий могут зарегистрироваться до 15 апреля. Победителей будут награждать 21 сентября в спорткомплексе "Лужники".
Специалист по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Зураб Орджоникидзе ранее сообщил, что пробежки на улице лучше совершать в вечернее время суток. По его словам, если есть усталость, то тренировку нужно отложить. Специалист уточнил, что бегать лучше на пустой желудок, либо через два-три часа после еды.
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