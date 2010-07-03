Около 5 тыс человек примут участие в спартакиаде "Моспром"

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Около пяти тысяч человек поучаствуют в спортивных соревнованиях среди работников промышленных предприятий, которые будут проходить в столице с мая по сентябрь.

Предполагается, что в спартакиаде "Моспром" примут участие сотрудники 90 предприятий, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что инициатива позволит популяризировать спорт и здоровый образ жизни.

"И все-таки главное – подарить праздник сотрудникам заводов, дать еще один повод гордиться своим предприятием", – приводятся в сообщении слова Ефимова.

Работники промышленной отрасли посоревнуются в мини-футболе, стритболе, шахматах, волейболе, настольном теннисе и легкой атлетике.

24 сильнейшие команды выйдут в финал по каждому виду спорта.

Команды промышленных предприятий могут зарегистрироваться до 15 апреля. Победителей будут награждать 21 сентября в спорткомплексе "Лужники".

Специалист по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Зураб Орджоникидзе ранее сообщил, что пробежки на улице лучше совершать в вечернее время суток. По его словам, если есть усталость, то тренировку нужно отложить. Специалист уточнил, что бегать лучше на пустой желудок, либо через два-три часа после еды.