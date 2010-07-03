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08:50

Москвичам рассказали, когда лучше бегать

спорт

08:50

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Пробежки на улице лучше совершать в вечернее время суток, сообщил специалист по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Зураб Орджоникидзе.

"Существуют даже теории, что бегать полезнее всего с 20:00 до 22:00. Биоритмы таким образом настроены, что физическая нагрузка за короткое время перед сном способствует выработке гормона счастья и хорошему засыпанию в дальнейшем, конечно, если не будет перегрузки и если сразу после пробежки не планируется сон, рекомендуется засыпать не раньше чем через час-два после пробежки", – сказал Орджоникидзе Агентству "Москва".

Специалист отметил, что если есть усталость, то тренировку нужно отложить. Орджоникидзе уточнил, что бегать лучше на пустой желудок, либо через два-три часа после еды.

"Главное – не переполнять желудок большим объемом и ложиться спать не раньше, чем через час после употребления пищи", – сказал он.

Начинающим тренировки на улице специалист рекомендовал адекватно оценивать свои силы и не перегружаться. Нужно делать разминку и контролировать свое самочувствие.

Также специалист отметил, что возвращаясь к пробежкам в теплое время года нужно одеваться с учетом погоды, больше пить и по возможности избегать антиперспирантов, использование которых может привести к нарушению теплообмена.

"При жаркой или влажной погоде отдача тепла при физических нагрузках еще дополнительно затрудняется, а при использовании дезодоранта она затрудняется еще больше, что может в итоге привести к перегреванию вплоть до теплового удара", – подчеркнул специалист.

Орджоникидзе напомнил, что опасно бегать вдоль автомобильных дорог и громко слушать музыку в наушниках.

Ранее сообщалось, что на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода в столице появится парк с беговыми дорожками и пространствами для активного отдыха. После появления парка все желающие смогут познакомиться с отреставрированным и восстановленным архитектурным ансамблем, а также активно провести время.

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спорт

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