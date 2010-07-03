Москвичам рассказали, когда лучше бегать

Пробежки на улице лучше совершать в вечернее время суток, сообщил специалист по спортивной медицине столичного департамента здравоохранения Зураб Орджоникидзе.
"Существуют даже теории, что бегать полезнее всего с 20:00 до 22:00. Биоритмы таким образом настроены, что физическая нагрузка за короткое время перед сном способствует выработке гормона счастья и хорошему засыпанию в дальнейшем, конечно, если не будет перегрузки и если сразу после пробежки не планируется сон, рекомендуется засыпать не раньше чем через час-два после пробежки", – сказал Орджоникидзе Агентству "Москва".
Специалист отметил, что если есть усталость, то тренировку нужно отложить. Орджоникидзе уточнил, что бегать лучше на пустой желудок, либо через два-три часа после еды.
"Главное – не переполнять желудок большим объемом и ложиться спать не раньше, чем через час после употребления пищи", – сказал он.
Начинающим тренировки на улице специалист рекомендовал адекватно оценивать свои силы и не перегружаться. Нужно делать разминку и контролировать свое самочувствие.
Также специалист отметил, что возвращаясь к пробежкам в теплое время года нужно одеваться с учетом погоды, больше пить и по возможности избегать антиперспирантов, использование которых может привести к нарушению теплообмена.
"При жаркой или влажной погоде отдача тепла при физических нагрузках еще дополнительно затрудняется, а при использовании дезодоранта она затрудняется еще больше, что может в итоге привести к перегреванию вплоть до теплового удара", – подчеркнул специалист.
Орджоникидзе напомнил, что опасно бегать вдоль автомобильных дорог и громко слушать музыку в наушниках.
Ранее сообщалось, что на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода в столице появится парк с беговыми дорожками и пространствами для активного отдыха. После появления парка все желающие смогут познакомиться с отреставрированным и восстановленным архитектурным ансамблем, а также активно провести время.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.