В парке на территории Бадаевского завода появится пространство для активного отдыха

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

В Москве на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода появится парк с беговыми дорожками и пространствами для активного отдыха, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании Capital Group, которая займется редевелопментом этой территории.

"Новое общественное пространство предусматривает создание прогулочной территории около отреставрированных и восстановленных корпусов завода, а также мест для отдыха и спорта", – говорится в сообщении.

Как отмечается, одной из приоритетных задач при разработке проекта было возвращение ансамблю Бадаевского пивоваренного завода исторического облика.

После появления парка все желающие смогут познакомиться с отреставрированным и восстановленным архитектурным ансамблем.

Ранее сообщалось, что концепция предполагает перестройку с сохранением памятников архитектуры. На территории завода появятся коммерческий и жилой кластер с подземным двухэтажным паркингом. Общественные пространства – парк и набережная – будут открыты для всех.

Общая площадь новых жилых и торговых зданий составит более 100 тысяч квадратных метров. Реставрации подлежат старые промышленные здания площадью более 30 тысяч квадратных метров.