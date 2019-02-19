В парке на территории Бадаевского завода появится пространство для активного отдыха

В Москве на территории бывшего Бадаевского пивоваренного завода появится парк с беговыми дорожками и пространствами для активного отдыха, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании Capital Group, которая займется редевелопментом этой территории.
"Новое общественное пространство предусматривает создание прогулочной территории около отреставрированных и восстановленных корпусов завода, а также мест для отдыха и спорта", – говорится в сообщении.
Как отмечается, одной из приоритетных задач при разработке проекта было возвращение ансамблю Бадаевского пивоваренного завода исторического облика.
После появления парка все желающие смогут познакомиться с отреставрированным и восстановленным архитектурным ансамблем.
Ранее сообщалось, что концепция предполагает перестройку с сохранением памятников архитектуры. На территории завода появятся коммерческий и жилой кластер с подземным двухэтажным паркингом. Общественные пространства – парк и набережная – будут открыты для всех.
Общая площадь новых жилых и торговых зданий составит более 100 тысяч квадратных метров. Реставрации подлежат старые промышленные здания площадью более 30 тысяч квадратных метров.
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