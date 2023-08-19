На юго-востоке Москвы стартовал капитальный ремонт Лизинского путепровода

Фото: Евгений Самарин/пресс-служба мэра и правительства Москвы

Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к проведению капитального ремонта Лизинского путепровода в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. Его слова приводит РИА Новости.

Ремонт Лизинского путепровода, расположенного в Южнопортовом районе Москвы, завершится в четвертом квартале.

"Содержанию мостовых сооружений уделяется особое внимание, все объекты проходят регулярные обследования, при необходимости принимается решение о выполнении капитального или текущего ремонта. В этом году обновим Лизинский путепровод, расположенный в Южнопортовом районе, ремонт завершим в четвертом квартале", – отметил Петр Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что движение транспорта на время работ полностью перекрываться не будет. Планируется поэтапное перекрытие полос.

В рамках капитального ремонта будет восстановлено мостовое полотно проезжей части и тротуаров, заменена гидроизоляция, деформационные швы и перильное ограждение.

Как подчеркнул Петр Бирюков, ремонт Лизинского путепровода поможет устранить конечность на дороге и обеспечить его дальнейшую безопасную эксплуатацию. Помимо этого, заммэра Москвы отметил, что за последние 12 лет каждый объект мостового хозяйства столицы прошел ремонт.

Ранее Петр Бирюков сообщал, что специалисты комплекса городского хозяйства подготовили более 90% жилых домов и социальных объектов к осенне-зимнему периоду. Особенно контролируется подготовка к зиме социальных объектов. Когда начинается отопительный сезон, в эти помещения тепло подается в первую очередь.