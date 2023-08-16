Более 90% жилых домов Москвы подготовили к зиме

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили более 90% жилых домов и социальных объектов к осенне-зимнему периоду. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Петра Бирюкова.

По его словам, мероприятия проводят в строгом соответствии с графиком, их завершат до 1 сентября. Особенно контролируется подготовка к зиме социальных объектов, а именно детских садов, школ, больниц, поликлиник и других. Когда начинается отопительный сезон, в эти помещения тепло подается в первую очередь, напомнил заммэра.

Бирюков подчеркнул, что всего в Москве к сезону подготовят более 74 тысяч объектов, в том числе более 34 тысяч многоквартирных домов. Сейчас специалисты ПАО "МОЭК" заканчивают проверять городские тепловые сети, которые включают в себя 17 тысяч километров трубопроводов, уточнил он.

"С середины мая проводятся температурные и гидравлические испытания, которые позволяют выявить ненадежные участки и оперативно их отремонтировать, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей в сезон", – объяснил Бирюков.

Столичный отопительный сезон в 2023 году завершился 28 апреля. По информации Бирюкова, он прошел штатно, все системы и оборудование работали в соответствии с нормативами.

Плановые отключения горячей воды стартовали в Москве 15 мая. Максимальным сроком отключения считается 10 дней при законодательном нормативе 14 дней.

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