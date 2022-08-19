Более 200 километров тоннелей метро построено в Москве с 2011 года

11:35
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Более 200 километров тоннелей метро проложили в Москве за десять лет. Об этом сообщается на сайте комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
"За последние годы Москва сделала прорыв в развитии метро – сеть столичной подземки выросла в полтора раза", – рассказал заммэра Андрей Бочкарев.
Так, с 2011 года удалось протянуть свыше 215 километров тоннелей, на этих работах задействовали 36 тоннелепроходческих комплексов – 32 диаметром шесть метров и четыре десятиметровых щита-гиганта, добавил он.
Бочкарев отметил, что в настоящее время в московском метро строится еще 29 станций.
"До конца 2024 года планируется завершить строительство и реконструкцию 64,6 километра линий, 27 станций и трех электродепо для обслуживания поездов метро", – уточнил он.
Ранее заммэра столицы во вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов рассказал, что с начала года специалисты отремонтировали в метро Москвы 93 эскалатора.
Также с января в метро заменили больше 56 километров рельсов и 14 тысяч шпал, обновили больше 140 километров кабеля, заменили больше 85 тысяч скреплений для перехода на бесстыковой путь и отремонтировали 55 установок местной вентиляции для сотрудников.
По словам заммэра, по поручению Сергея Собянина инфраструктура в подземке становится современнее и надежнее.
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