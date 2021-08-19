Попов: около 500 деревьев высадят в сентябре для озеленения Раменок

Фото: Александра Маликова
В Москве стартует второй этап масштабного общественного проекта по озеленению. Об этом рассказал тележурналист, ведущий программы "60 минут" Евгений Попов. Началом второго этапа станет экологическая акция по озеленению Раменок, которую проведут в первых числах сентября.
Евгений Попов рассказал, что жители Раменок обратились к нему за помощью еще весной. Горожане попросили журналиста привлечь внимание властей к необходимости восстановления зеленых насаждений, утраченных при реализации инфраструктурных проектов.
"Не думал, что эта инициатива станет такой популярной: за высадку деревьев и кустарников высказалось более тысячи жителей. Вместе с москвичами провели большую подготовительную работу, в которую включились экологи, представители эковолонтерских движений, ученые МГУ. В мае были высажены первые 130 яблонь. Однако жители хотят сделать Раменки самым зеленым районом Москвы, считаю необходимым помочь им в этом", – добавил тележурналист.
Продолжить озеленение решили осенью. По словам Попова, в сентябре в столичном районе Раменки высадят порядка 500 деревьев. Журналист подчеркивает, что проект имеет еще одну, не менее важную цель – повышение экологической грамотности граждан и вовлечение их в активную деятельность по защите окружающей среды.
"Организаторы не просто приглашают всех на субботник. Второй этап общественного проекта по озеленению стартует с большой экоакции в Раменках. Там будут и квесты для детей, и семинары для взрослых. Специалисты расскажут, например, почему важен раздельный сбор мусора, какие мероприятия по компенсационному озеленению наиболее эффективны. Важно, чтобы бережное отношение к природе стало частью нашей общей культуры", – уточнил Попов.
Экологическую акцию в Раменках поддержал директор ботанического сада МГУ "Аптекарский огород" Алексей Ретеюм.
"Такие экологические акции и проекты, безусловно, важны для нашего общества. На них люди знакомятся друг с другом, учатся взаимодействовать, это отличная социальная практика. А главное, что люди начинают четко осознавать – деревья, кустарники и цветы на улицах требуют их внимания. Забота об окружающей среде становится важным внутренним мотивом людей", – убежден Ретеюм.
Высадить деревья и кустарники планируют и в других районах Западного округа.
Ранее Евгений Попов призвал активнее привлекать общественность к решению проблем с экологией. По мнению журналиста, любые проекты по развитию и благоустройству Москвы, которые могут оказать воздействие на окружающую среду, обязательно должны обсуждаться с местными жителям и экспертами.
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